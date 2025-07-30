Nereden nereye! Daniel Güiza'nın yeni takımı çok konuşulur

Nereden nereye! Daniel Güiza'nın yeni takımı çok konuşulur
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Bir dönem Fenerbahçe forması giyen 44 yaşındaki Daniel Güiza, kariyerine İspanya'nın 7. Lig ekiplerinden Rayo Sanluqueno'da devam edecek. İspanyol ekibi, Güiza'nın 2025-26 sezonu için sekizinci transferi olduğunu duyurdu.

Ülkemizde bir dönem Fenerbahçe forması da giyen 44 yaşındaki Daniel Güiza, kariyerine İspanya 7. Ligi ekiplerinden Rayo Sanluqueno'da devam edecek.

7. LİG TAKIMINA TRANSFER OLDU

İspanyol ekibi yaptığı açıklamada, "Rayo Sanluqueno'nun 2025-26 sezonu için sekizinci transferi Daniel Güiza," ifadelerini kullandı.

Nereden nereye! Daniel Güiza'nın yeni takımı çok konuşulur

Kariyerinde 18 takımın formasını giyen Güiza, Fenerbahçe'den 2011 yazında İspanya'nın Getafe takımına ardından da Malezya ve Paraguay takımlarında forma giydi.

İspanyol futbolcu 2018'den sonra ise doğum yeri İspanya'nın güneyindeki Endülüs bölgesinin 2. ve 3. lig takımlarında oynadı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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