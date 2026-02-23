Haberler

Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda

Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TFF 1. Lig'de mücadele eden ve küme düşmesi kesinleşen Adana Demirspor'a FIFA Disiplin Komitesi'nden bir kötü haber daha geldi. Komite, iki ayrı dosya nedeniyle takıma 12 puan silme cezası verdi. Geçtiğimiz hafta da 12 puanı silinen lacivert-beyazlı ekip, yeni kararla birlikte ağır bir yaptırımla karşı karşıya kaldı. Son cezanın ardından Adana Demirspor'un puanı eksi 51'e geriledi. Kulübün önümüzdeki süreçte nasıl bir yol haritası izleyeceği merak konusu oldu.

  • FIFA Disiplin Komitesi, Adana Demirspor'a 12 puan silme cezası verdi.
  • Adana Demirspor'un puanı eksi 51'e geriledi.
  • Adana Demirspor'un küme düşmesi kesinleşti.

Küme düşmesi kesinleşen Adana Demirspor'a FIFA'dan bir kötü haber daha geldi.

12 PUAN DAHA SİLİNDİ

FIFA Disiplin Komitesi, TFF 1. Lig'de mücadele eden Adana Demirspor'a iki ayrı dosya nedeniyle 12 puan silme cezası verdi. Geçtiğimiz hafta da 12 puanı silinen lacivert-beyazlı ekip, yeni kararla birlikte ağır bir yaptırımla karşı karşıya kaldı.

Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım şimdi -52 puanda

PUAN EKSİ 52'YE DÜŞTÜ

Son cezanın ardından Adana Demirspor'un puanı eksi 51'e geriledi. Kulübün önümüzdeki süreçte nasıl bir yol haritası izleyeceği merak konusu oldu.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
CHP kurultay davası ertelendi! Mahkemeden 'İBB dosyasıyla birleşsin' talebi

CHP kurultay davasında ara karar! Kritik İBB dosyası hamlesi
100 milyar liralık dev paket açıldı: Binlerce işletme nefes alacak

100 milyar liralık dev paket açıldı: Binlerce işletme nefes alacak
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Başını ezelim' dediği tehlike: 90 dakikada 1 milyon kaybetti

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Başını ezelim" dediği tehlike
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Caner Erkin, Sakaryaspor ile 12 maçta 4 kere kırmızı kart gördü

Yine yaptı yapacağını!
Ece Erken de o sisteme dahil oldu: 12 saatte kazandığı ücret şaşırttı

Daha bir gün dolmadan dudak uçuklatan gelir
Yoksa bu yüzden mi oynamıyor? Osimhen hakkında bomba iddia

Galatasaray'ı karıştıran Osimhen iddiası
Bütün ülke Hyeon-gyu Oh'u konuşuyor

Bütün ülke onu konuşuyor!
Caner Erkin, Sakaryaspor ile 12 maçta 4 kere kırmızı kart gördü

Yine yaptı yapacağını!
Mucize kurtuluş! 7. kattan düşen çocuğu havada yakaladı

Mucize kurtuluş! 7. kattan düşen çocuğu havada yakaladı
Teravih namazı sırasında yaptıkları fark edilince camiden kovuldular

Teravih namazı sırasında yaptıkları fark edilince camiden kovuldular