Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda
TFF 1. Lig'de mücadele eden ve küme düşmesi kesinleşen Adana Demirspor'a FIFA Disiplin Komitesi'nden bir kötü haber daha geldi. Komite, iki ayrı dosya nedeniyle takıma 12 puan silme cezası verdi. Geçtiğimiz hafta da 12 puanı silinen lacivert-beyazlı ekip, yeni kararla birlikte ağır bir yaptırımla karşı karşıya kaldı. Son cezanın ardından Adana Demirspor'un puanı eksi 51'e geriledi. Kulübün önümüzdeki süreçte nasıl bir yol haritası izleyeceği merak konusu oldu.
12 PUAN DAHA SİLİNDİ
FIFA Disiplin Komitesi, TFF 1. Lig'de mücadele eden Adana Demirspor'a iki ayrı dosya nedeniyle 12 puan silme cezası verdi. Geçtiğimiz hafta da 12 puanı silinen lacivert-beyazlı ekip, yeni kararla birlikte ağır bir yaptırımla karşı karşıya kaldı.
PUAN EKSİ 52'YE DÜŞTÜ
Son cezanın ardından Adana Demirspor'un puanı eksi 51'e geriledi. Kulübün önümüzdeki süreçte nasıl bir yol haritası izleyeceği merak konusu oldu.