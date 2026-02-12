Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takımın son hali içler acısı
FIFA Disiplin Komitesi, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'a 12 puan silme cezası uyguladı. İki ayrı dosya nedeniyle verilen bu karar sonucunda, mavi-lacivertli kulübün puan durumu -40'a geriledi. Verilen ceza sonrasında ligde son sıraya düşen Adana Demirspor'un bundan sonraki mali ve idari süreci merak konusu oldu.
- FIFA Disiplin Komitesi, Adana Demirspor'a 12 puan silme cezası verdi.
- Adana Demirspor, Trendyol 1. Lig'de -40 puanla son sırada yer aldı.
FIFA Disiplin Komitesi, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'a 12 puan silme cezası verdi. Kararın ardından mavi-lacivertli kulübün puanı -40'a geriledi.
FIFA'DAN İKİ DOSYA, 12 PUAN TENZİLİ
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre FIFA Disiplin Komitesi, Adana Demirspor'a iki ayrı dosya nedeniyle toplam 12 puan tenzili cezası uyguladı.
LİGDE SON SIRADA
Verilen ceza sonrası Adana Demirspor, ligde -40 puanla son sırada yer aldı. Kulübün mali ve idari süreçle ilgili nasıl bir adım atacağı merak konusu oldu.