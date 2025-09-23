Nereden nereye! Ali Koç'un çuvalla para verip aldığı futbolcunun kalemi kırıldı

Fenerbahçe'nin büyük umutlarla kadrosuna kattığı Anderson Talisca ile ilgili kriz büyüyor. Brezilyalı futbolcunun performansından memnun kalmayan sarı-lacivertli yönetim, sezon sonunda yolları ayırmaya hazırlanıyor.

BEKLENENİ VEREMEDİ

Geçen sezon devre arasında Al Nassr'dan transfer edilen Talisca, beklenen katkıyı veremedi. Özellikle Göztepe ve Alanyaspor maçlarında kaçırdığı penaltılar, taraftarların tepkisini artırırken, Kasımpaşa karşısında ileri uçta görev aldığı 59 dakikada da etkisiz kaldı.

YENİ SÖZLEŞME YOK

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Anderson Talisca ile yeni kontrat yapılmayacak. Hatta ara transfer döneminde teklif gelmesi halinde oyuncunun gönderilmesi gündeme gelecek.