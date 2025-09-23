Haberler

Nereden nereye! Ali Koç'un çuvalla para verip aldığı futbolcunun kalemi kırıldı

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Nereden nereye! Ali Koç'un çuvalla para verip aldığı futbolcunun kalemi kırıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Nereden nereye! Ali Koç'un çuvalla para verip aldığı futbolcunun kalemi kırıldı
Haber Videosu

Fenerbahçe'nin yıldızı Talisca ile ilgili sıkıntılı günler devam ediyor. Takımın performansından memnun olmadığı Talisca'nın sözleşmesinin sezon sonunda sona ereceği ve yeni bir mukavele yapılmayacağı belirtildi. Talisca'nın ara transfer döneminde teklif gelmesi halinde gönderileceği iddia ediliyor. Talisca, son maçlarda beklenen performansı gösterememiş ve kritik maçlarda penaltı kaçırmıştı.

Fenerbahçe'nin büyük umutlarla kadrosuna kattığı Anderson Talisca ile ilgili kriz büyüyor. Brezilyalı futbolcunun performansından memnun kalmayan sarı-lacivertli yönetim, sezon sonunda yolları ayırmaya hazırlanıyor.

BEKLENENİ VEREMEDİ

Geçen sezon devre arasında Al Nassr'dan transfer edilen Talisca, beklenen katkıyı veremedi. Özellikle Göztepe ve Alanyaspor maçlarında kaçırdığı penaltılar, taraftarların tepkisini artırırken, Kasımpaşa karşısında ileri uçta görev aldığı 59 dakikada da etkisiz kaldı.

Nereden nereye! Ali Koç'un çuvalla para verip aldığı futbolcunun kalemi kırıldı

YENİ SÖZLEŞME YOK

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Anderson Talisca ile yeni kontrat yapılmayacak. Hatta ara transfer döneminde teklif gelmesi halinde oyuncunun gönderilmesi gündeme gelecek.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Milyonlarca memuru ilgilendiren adım: Maaş promosyonları Rekabet Kurulu'nda

Milyonlarca memuru ilgilendiren konu, Rekabet Kurulu'na taşındı
ABB'nin konser harcamaları MASAK raporunda: Paranın yüzde 80'i firmalara aktarılmış

MASAK raporunda neler var neler! İşte ABB'ye operasyonun detayları
Trump 'Tylenol içmeyin' uyarısında bulundu, ilaç piyasası karıştı

Trump isim verip "Sakın içmeyin" dedi, ilaç piyasası karıştı
'Kafamın içinde bir şey kıpırdıyor' diyen çocuğun kulağından yengeç çıktı

"Kafamın içinde bir şey kıpırdıyor" diyordu, kulağından yengeç çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kaldırımda öldürülen müteahhitle ilgili olay iddia: Aynı evi başkalarına da satmış

Kaldırımda bıçaklanarak öldürülen müteahhitle ilgili vahim iddia
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.