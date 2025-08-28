Neom SC'den Barış Alper Yılmaz için yeni karar
Suudi Arabistan ekibi Neom SC, Barış Alper Yılmaz için net 50 milyon euro bonservis talebinde bulunan Galatasaray'a yeni bir teklif yapıp yapmama konusunda karara vardı. Suudi ekibi, Galatasaray'a bir teklif daha yapmaya hazırlanıyor.
Süper Lig devi Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'ın geleceği merak edilirken sıcak bir gelişme yaşandı.
YENİ BİR TEKLİF YAPILMAMIŞTI
Fanatik'te yer alan habere göre; Suudi Arabistan ekibi Neom SC, Barış Alper Yılmaz için Galatasaray'a yaptığı 30 milyon euroluk bonservis teklifinin reddedilmemesinin ardından yeni bir teklifte bulunmamıştı.
NEOM SC'DEN YENİ KARAR
NEOM'un, Galatasaray'ın milli yıldız için istediği net 50 milyon euroluk bonservis talebiyle ilgili son kararını verdiği belirtildi. Haberde, Suudi ekibinin Galatasaray'a yeni bir teklif daha yapmaya hazırlandığı ifade edildi.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon takımıyla 2 resmi maça çıkan Barış, bu maçlarda 3 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.