Nelson Semedo'dan maç sonu çarpıcı sözler

Nelson Semedo'dan maç sonu çarpıcı sözler
Güncelleme:
Fenerbahçeli futbolcu Nelson Semedo, Samsunspor maçı sonrasında açıklamalarda bulundu. Kendilerini suçlayan Semedo, ''Onlar bizden daha fazla fırsat yarattı, bizden daha iyiydiler. Çok büyük bir fırsatı yitirdik puan farkını kapatabilmek adına. Birileri suçlanacaksa eğer sadece kendimizi suçlamalıyız." dedi.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla sarı-lacivertliler zirve yarışında önemli bir fırsatı kaçırırken, maçın ardından Nelson Semedo karşılaşmayı değerlendirdi.

''KENDİMİZİ SUÇLAMALIYIZ''

Maçla ilgili konuşan Semedo, "Büyük bir fırsat teptik. Aramızdaki puan farkını kapatabilirdik. İyi bir oyun ortaya koyduğumuzu söyleyemem. İyi değildik. Onlar bizden daha fazla fırsat yarattı, bizden daha iyiydiler. Çok büyük bir fırsatı yitirdik puan farkını kapatabilmek adına. Birileri suçlanacaksa eğer sadece kendimizi suçlamalıyız."

''BUGÜN GALİP OLSAYDI SAMSUNSPOR OLURDU''

Semedo, maçı Samsunspor'un hak ettiğini söyleyerek, "Devam etmeliyiz, çok maç var ama bu oyundan daha iyisini ortaya koymalıyız. İstediğimiz sonucu alamadık. Umarım bu durum daha fazla olmaz. Aramızda konuşacağız, yapılması gerekeni konuşacağız. Bugün bir galip olsaydı, Samsunspor olurdu." ifadelerini kullandı.

