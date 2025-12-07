Fenerbahçeli futbolcu Semedo'da kısmi yırtık tespit edildi
Fenerbahçe, RAMS Başakşehir maçında sakatlanan Nelson Semedo'nun sağ arka adalesinde kısmi yırtık olduğunu açıkladı ve tedavi sürecinin başladığını duyurdu.
Fenerbahçe Kulübü, RAMS Başakşehir maçında sakatlanan Portekizli futbolcu Nelson Semedo'nun sağ arka adalesinde kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımımızın oyuncularından Nelson Semedo'nun dün oynanan RAMS Başakşehir maçında yaşadığı sakatlık sonrası Ataşehir Medicana Hastanesinde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde sağ arka adalesinde kısmi yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." denildi.
Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor