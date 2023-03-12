Neler yaptın Aboubakar! Gol Ronaldo Nazario, sevinç Cristiano Ronaldo

Beşiktaş'ın yeni transferi Vincent Aboubakar, Başakşehir'e attığı golle parmak ısırttı. Ceza sahasına Brezilyalı Ronaldo Nazario'yu anımsatan çalımıyla giren Aboubakar, şık golle Beşiktaş'ı öne geçirdi. Gol sevincinde ise Cristiano Ronaldo'nun kutlamasını yaptı.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda Medipol Başakşehir ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Ceza sahasına girerken attığı şık çalım (Görüntü: beIN Sports)

ÜST ÜSTE GOLLER

Maçta gol perdesini Vincent Aboubakar açtı. Kamerunlu forvet, üst üste iki maçta gol sevinci yaşadı. İlk haftalarda suskun olan yetenekli futbolcu takıma iyice ısındı.

Gol vuruşu (Görüntü: beIN Sports

GOL RONALDO NAZARİO, SEVİNÇ CRİSTİANO

Siyah-Beyazlılar, 15'te Aboubakar'la öne geçti. Salih Uçan, attığı ara pasla Aboubakar'ı ceza sahasına hareketlendirdi. Savunma oyuncusunu karşısına alan Kamerunlu forvet, Ronaldo Nazario çalımıyla ceza sahasına girdi. Açısını oluşturan Aboubakar, yaptığı düzgün vuruşla takımını öne geçirdi. Gol sevincini ise Al-Nassr'da kısa bir süre top koşturduğu Cristiano Ronaldo'nun hareketini yaptı.