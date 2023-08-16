Neftçi Bakü Teknik Direktörü Adrian Mutu, Beşiktaş ile oynayacakları maçta iyi futbol göstermeye çalışacaklarını ve renklerine saygı göstereceklerini söyledi. Mutu, takımının geniş kadroya ihtiyaç duyduğunu ve ikinci yarıda iyi futbol oynayabileceklerini belirtti. Savunma oyuncusu Yuri Matias ise ilk maçtaki hataları tekrar etmemeye çalışacaklarını ifade etti.

Neftçi Bakü Teknik Direktörü Adrian Mutu, "Futbolda her şey mümkün. Beşiktaş'a karşı oynadığımızda herkes kaybedeceğimizi tahmin etmişti. İlk maçı kaybettik. Yarınki maçta taraftarlarımıza iyi futbol göstermeye ve renklerimize saygı göstermeye çalışacağız" dedi.

Neftçi Bakü, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu rövanş maçında yarın saat 20.00'de Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Vodafone Park'ta oynanacak olan karşılaşma öncesinde Azerbaycan ekibinin teknik direktörü Adrian Mutu ve futbolculardan Yuri Matias, mücadelenin oynanacağı statta basın toplantısı düzenledi. Karşılaşmanın zor olacağını ifade eden Mutu, "2 gol avantajını ortadan kaldırmalıyız. Yarın bunu aşmaya çalışacağız. Futbolda her şey mümkün. Beşiktaş'a karşı oynadığımızda herkes kaybedeceğimizi tahmin etmişti. İlk maçı kaybettik. Yarınki maçta taraftarlarımıza iyi futbol göstermeye ve renklerimize saygı göstermeye çalışacağız. Avrupa Konferans Ligi'nde değil, Şampiyonlar Ligi'nde bu tür rakiplerle karşılaşıyorsunuz" diye konuştu.

"BAKÜ'DEKİ MAÇIN İKİNCİ YARISINDA İYİ FUTBOL OYNAYABİLECEĞİMİZİ GÖSTERDİK"

Kadrolarının geniş olmadığını belirten tecrübeli çalıştırıcı, "Yeni transferlerin oynamasını bekliyoruz. Hem Avrupa kupalarında hem ligde başarılı olmak için kadronun geniş olması lazım. Konferans Ligi'nde her maça galibiyet için çıkıyoruz. İlk maçın ilk yarısında takım elinden geleni yaptı ama takımımdan 2'inci yarıdaki mücadelelerini bekleyeceğim. Rakibin kim olduğuna bakmayarak en iyi futbolumuzu sergileyeceğiz. Bakü'deki maçın 2'nci yarısında gösterdik ki futbol oynayabiliriz" ifadelerini kullandı.

YURİ MATIAS: İLK MAÇTAKİ HATALARIMIZI TEKRAR ETMEMEYE ÇALIŞACAĞIZ

28 yaşındaki savunma oyuncusu Yuri Matias ise yaptığı açıklamada, "Galibiyet elde etmek için elimizden geleni yapacağız. Beşiktaş çok güçlü bir takım. Bu tür takımlarla oynamak bizim için güzel. Futbolda her şey mümkün. İlk maçta kalemizde gördüğümüz goller takımın hatalarından oldu ama maçın 2'nci yarısında gol pozisyonlarımız oldu. Hatalar yaptığımızı biliyoruz. Yarın bunu tekrar etmemeye çalışacağız" şeklinde konuştu.

Öte yandan Neftçi Bakü, yarın oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. Azerbaycan ekibi, 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirilen antrenmanın bu bölümünde pas çalışması gerçekleştirdi.