Necati Perihan Kervancı Ortaokulu Yıldız Kız Voleybol Takımı Marmara Şampiyonası'na Katılıyor

Okul sporları şampiyonasında Tekirdağ il birincisi olan Necati Perihan Kervancı Ortaokulu Yıldız Kız Voleybol Takımı, Balıkesir'de düzenlenecek olan Marmara Şampiyonası'na Tekirdağ temsilcisi olarak katılacak.

Tekirdağ birincisi olan Necati Perihan Kervancı Ortaokulu Yıldız Kız Voleybol Takımı öğrencileri, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan başta olmak üzere Çorlu'daki protokol üyelerini ziyaret ederek başarılarını paylaştı. 7-10 Ocak 2025 tarihlerinde Balıkesir'de düzenlenecek Marmara bölge şampiyonasına Tekirdağ'ı temsilen katılacak olan sporcu öğrenciler ve öğretmenlerini gösterdikleri başarı dolayısıyla tebrik eden Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan, Balıkesir'deki turnuva için de başarılar diledi.

Balıkesir'deki turnuvaya Marmara şampiyonu olma hedefiyle yola çıkan Çorlulu öğrenciler başarılarını sürdürmek istiyor. - TEKİRDAĞ