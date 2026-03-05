Necati Demirkol'dan geleneksel iftar yemeği

Galatasaray'ın eski yönetim kurulu üyelerinden Necati Demirkol, geleneksel iftarında sarı-kırmızılıların eski futbolcuları ve kulübü takip eden muhabirlerle bir araya geldi.

Galatasaray'ın eski yönetim kurulu üyelerinden Necati Demirkol'un iftarı, Bahçelievler'de bir restoranda gerçekleştirildi. İftara Galatasaray'ın eski futbolcuları Hasan Şaş ve Saffet Akyüz ile sarı-kırmızılıları takip eden muhabirler katıldı. İftar davetine katıldıkları için muhabirler ve eski futbolculara teşekkür eden Necati Demirkol, herkesin Ramazan ayını tebrik etti.

İftar programda anılar yad edilirken, keyifli sohbetlerle sona erdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı