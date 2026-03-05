Haberler

Necati Demirkol'dan geleneksel iftar yemeği

Necati Demirkol'dan geleneksel iftar yemeği
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray'ın eski yönetim kurulu üyelerinden Necati Demirkol, geleneksel iftarında eski futbolcular ve kulübü takip eden muhabirlerle bir araya geldi. İftar programında keyifli sohbetler yapıldı ve anılar yad edildi.

Galatasaray'ın eski yönetim kurulu üyelerinden Necati Demirkol, geleneksel iftarında sarı-kırmızılıların eski futbolcuları ve kulübü takip eden muhabirlerle bir araya geldi.

Galatasaray'ın eski yönetim kurulu üyelerinden Necati Demirkol'un iftarı, Bahçelievler'de bir restoranda gerçekleştirildi. İftara Galatasaray'ın eski futbolcuları Hasan Şaş ve Saffet Akyüz ile sarı-kırmızılıları takip eden muhabirler katıldı. İftar davetine katıldıkları için muhabirler ve eski futbolculara teşekkür eden Necati Demirkol, herkesin Ramazan ayını tebrik etti.

İftar programda anılar yad edilirken, keyifli sohbetlerle sona erdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
NATO, ittifak genelindeki balistik füze savunma önlemlerini artırdı

NATO'dan Türkiye'yi yakından ilgilendiren karar! Mesaj direkt İran'a
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Volkswagen askeri araç pazarına girmeye hazırlanıyor

Savaş, dünya devinin iştahını kabarttı! Seri üretime hazırlanıyorlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'ı açıkça uyardı: İkazlarda bulunduk, dostluğumuzun önemi bilinmeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'ı ilk kez açıkça uyardı
Programa damga vuran an: Müsavat Dervişoğlu ile Oğuzhan Uğur konuşurken 'ölüm' haberi geldi

Programa damga vuran an: Konuştukları sırada "ölüm" haberi geldi
İngiltere, Katar'a 4 Typhoon savaş uçağı daha göndereceğini duyurdu

"Savaşa giriyoruz"un bir diğer yöntemi! Avrupa devi, uçakları gönderdi
Volkswagen askeri araç pazarına girmeye hazırlanıyor

Savaş, dünya devinin iştahını kabarttı! Seri üretime hazırlanıyorlar
ABD'ye resti çeken İspanya da İran'a karşı fırkateyn yolladı

ABD'ye resti çeken ülkeden de sonunda İran'a karşı hamle geldi
Amerika'da yaşayan İranlılar ülkelerine saldırıyı kutluyor

Ülkeleri füze yağmuruna tutulurken vahşeti böyle kutladılar