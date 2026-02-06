Haberler

Ne yaptın sen Kante! Daha maça bile çıkmadan yaptığına beğeni yağıyor

Güncelleme:
Fenerbahçe'nin yeni transferi N'Golo Kante, kulübün sosyal sorumluluk uygulaması kapsamında maaşının %1'ini bağışladı. Bu bağış, dezavantajlı çocukların eğitimi ve gelişimine katkı sağlayacak bir destek programına aktarıldı. Kante'nin bu hareketi, hem taraftarlar hem de spor çevreleri tarafından takdirle karşılandı. Fenerbahçe'nin bu politikası, spor dünyasında önemli bir adım olarak görüldü.

  • Fenerbahçe'de yeni transfer edilen futbolcuların maaşlarının yüzde 1'i dezavantajlı çocukların eğitimi ve gelişimine aktarılıyor.
  • N'Golo Kante'nin Fenerbahçe'den toplam 27.7 milyon Euro kazancının yüzde 1'ine denk gelen 275 bin Euro dezavantajlı çocuklara aktarılacak.
  • Fenerbahçe, maaşlarının yüzde 1'inin dezavantajlı çocuklara aktarılması şartını kabul etmeyen oyuncuların transferine onay vermiyor.

Fenerbahçe'nin yeni transferi N'Golo Kante, sahaya çıkmadan yaptığı bağışla sarı-lacivertli camiada ve spor kamuoyunda gündem yarattı. Kulübün sosyal sorumluluk uygulaması kapsamında Kante'nin maaşından yapılan kesinti dikkat çekti.

YENİ TRANSFERLERE ZORUNLU SOSYAL SORUMLULUK ŞARTI

Fenerbahçe'de yeni transfer edilen futbolcuların maaşlarının yüzde 1'i, dezavantajlı çocukların eğitimi ve gelişimine katkı sağlayan destek programına aktarılıyor. Kulüp yönetimi, bu uygulamayı kabul etmeyen oyuncuların transferine onay vermiyor. Daha önce Cherif'in dahil olduğu programa, son olarak N'Golo Kante de katıldı.

AYAĞININ TOZUYLA 14 MİLYON TL BAĞIŞ

Fransız yıldızın maaş detayları da netleşti. Kante, Fenerbahçe'den 14 milyon Euro imza parası alacak. Bu sezon için 5.5 milyon Euro, sonraki iki sezon için ise sezon başına 11'er milyon Euro maaş kazanacak. Toplamda 27.7 milyon Euro'luk kazancının yüzde 1'ine denk gelen 275 bin Euro, yani yaklaşık 14.2 milyon TL, doğrudan dezavantajlı çocuklara aktarılacak.

KULÜP POLİTİKASI TAKDİR TOPLADI

Fenerbahçe'nin bu uygulaması hem taraftarlar hem de spor çevreleri tarafından takdirle karşılanırken, Kante'nin henüz forma giymeden yaptığı bu bağış, yıldız futbolcunun karakterine yönelik olumlu yorumları da beraberinde getirdi.

