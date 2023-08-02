Ne yaptın Mertens! Attığı golü görenler izlemeye doyamıyor

Galatasaray'ın Zalgiris'i konuk ettiği mücadelede yıldız futbolcu Dries Mertens, şahane bir gol atarak takımını 1-0 öne geçirdi. Yıldız futbolcu kornerden gelen topa gelişine vurdu ve top ağlara gitti.