Ne yaptın Mertens! Attığı golü görenler izlemeye doyamıyor
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Galatasaray'ın Zalgiris'i konuk ettiği mücadelede yıldız futbolcu Dries Mertens, şahane bir gol atarak takımını 1-0 öne geçirdi. Yıldız futbolcu kornerden gelen topa gelişine vurdu ve top ağlara gitti.
Şampiyonlar Ligi 2. Eleme turu rövanşında Galatasaray, Zalgiris'i konuk ettiği maçta ilk gol Dries Mertens'in ayağından geldi. Belçikalı yıldız, attığı şahane golle takımını 1-0 öne geçirdi.
ŞAHANE GOL
Galatasaray'ın gol bulmak için yüklendiği dakikalarda Kerem'in ceza sahası dışına kullandığı köşe vuruşuna gelişine çok sert vuran Dries Mertens, Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi.
İşte golün gelişimi;