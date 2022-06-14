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NBA yıldızına hapis şoku! 5 yıllık ceza ile karşı karşıya

Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
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NBA'de forma giyen 28 yaşındaki yıldız oyuncu Montrezl Harrell, arabasında 3 kilo uyuşturucu bulundurması nedeniyle 1-5 yıl hapis ve 10 bin dolar para cezasıyla karşı karşıya.

Charlotte Observer'da yer alan habere göre; Montrezl Harrell,uyuşturucu kaçakçılığı yapmakla suçlanıyor. Polis kontrolü sırasında arabasında uyuşturucu bulunan yıldız oyuncu, hapis cezasıyla karşı karşıya. 28 yaşındaki basketbolcu, 12 Mayıs'ta sabah 10.00 sularında aracını başka bir araca çok yakın kullanarak trafik kurallarını ihlal etmesi sebebiyle bir Kentucky eyalet polisi tarafından durduruldu. Polisler uyuşturucudan şüphelenirken Harrell, üzerinde bir miktar bulundurduğunu itiraf etti. Ancak arabada yapılan inceleme sonrası 3 kilo uyuşturucu bulundu.

NBA yıldızına hapis şoku! 5 yıllık ceza ile karşı karşıya

1-5 YIL HAPİS İSTENİYOR

Kariyerinde Los Angeles Lakers, Washington Wizards, Charlotte Hornets, Houston Rockets ve Los Angeles Clippers gibi takımlar bulunan yıldız basketbolcu 1-5 yıl arası hapis ve 10 bin dolar para cezasıyla karşı karşıya.

Haberler.com / Nezih Yücel Akşener - Spor

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