NBA play-off'larında Rockets, Alperen Şengün'ün 19 sayı attığı maçta Lakers'ı yendi

Rakibi karşısında ilk galibiyetini alan Rockets, seride durumu 3-1'e getirdi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off ilk tur mücadelesinde Houston Rockets, Los Angeles Lakers'a karşı üç maçlık mağlubiyet serisinin ardından ilk galibiyeti aldı.

Batı Konferansı play-off serisinin 4. maçında Rockets, konuk ettiği Lakers'ı 115-96'lık skorla mağlup ederek eşleşmedeki ilk galibiyetiyle seriyi 3-1'e getirdi.

Rockets'ta milli basketbolcu Alperen Şengün; 19 sayı, 6 ribaunt, 2 asist, 1 top çalma ve 1 blokla oynarken Amen Thompson ise 23 sayı kaydetti.

Lakers'ta Deandre Ayton'un 19 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

Adem Bona'dan 4 sayı

Boston Celtics, deplasmanda Philadelphia 76ers'ı 128-96 yenerek Doğu Konferansı ilk tur play-off serisinde 3-1 öne geçti.

Celtics'te Payton Pritchard, 32 sayı kaydederken Jayson Tatum ise 30 sayı ve 11 asistle galibiyete katkıda bulundu.

76ers'ta Joel Embiid'in 26 sayısı galibiyet için yeterli olmazken milli oyuncu Adem Bona da 4 sayı attı.

Spurs, Blazers karşısında 3-1 öne geçti

San Antonio Spurs deplasmanda Portland Trail Blazers'ı 114-93 yenerek Batı Konferansı serisinde 3-1 öne geçti.

Spurs'ta Victor Wembanyama; 27 sayı, 12 ribaunt ve 7 blok kaydederken De'Aaron Fox ise 28 sayı attı.

Blazers'ta ise Deni Avdija, 26 sayı kaydetti.

Raptors, Cavaliers karşısında 2-2 eşitlik sağladı

Toronto Raptors konuk ettiği Cleveland Cavaliers'ı 93-89 yenerek Doğu Konferansı'nda 2-2 eşitlik sağladı.

Raptors'ta Scottie Barnes ve Brandon Ingram, 23'er sayı attı.

Cavaliers'ta ise Donovan Mitchell 20 sayı, James Harden ise 19 sayı kaydetti.

Kaynak: AA / Fatih Erel
Savaş bitiyor mu? İran'dan ABD'ye hızlı barış teklifi

Dünya rahat bir nefes mi alacak? İran'dan ABD'ye ilginç teklif
Ünlü yorumcunun derbi sonrası İsmail Kartal için söyledikleri olay oldu

Ünlü yorumcunun İsmail Kartal için söyledikleri olay oldu
Jhon Duran'dan Fener taraftarını çileden çıkaran yorum

Tek hareketiyle Fener taraftarını çıldırttı

Eski eş tek sözle sinir krizi geçirdi! Kaskla saldırı kamerada

Eski eş tek sözle sinir krizi geçirdi! Kaskla saldırı kamerada
Spor yaparken ölümden döndü

30 saniye içinde kabusu yaşadı!

Ünlü yorumcunun derbi sonrası İsmail Kartal için söyledikleri olay oldu

Ünlü yorumcunun İsmail Kartal için söyledikleri olay oldu
Çin'de tuhaf görüntü! Uçak gemisine benzeyen kağıttan uçak yaptılar

Beyin yakan görüntü! Gerçek sonradan ortaya çıktı
Galatasaray 3. golü atınca resmen delirdi

Önce yumrukladı sonrası daha bomba