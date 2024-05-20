Üye Girişi
Haberler

NBA Play-off'larında Minnesota Timberwolves ve Indiana Pacers finale çıktı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NBA Batı Konferansı'nda Minnesota Timberwolves, Denver Nuggets'ı mağlup ederek finale çıktı. Doğu Konferansı'nda ise Indiana Pacers, New York Knicks'i yenerek finale yükseldi.

Nba Batı Konferansı yarı finalinde son şampiyon Denver Nuggets'ı 98-90 mağlup eden Minnesota Timberwolves, seriyi 4-3 kazanarak finale çıktı. Doğu Konferansı yarı finalinde ise New York Knicks'i 130-109'luk skorla yenen Indiana Pacers, seriyi 4-3 kazanarak finale yükseldi.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'ları iki müsabakayla devam etti. Batı Konferansı yarı finalinde Minnesota Timberwolves, son şampiyon Denver Nuggets'ı 98-90'lık skorla mağlup etti ve seriyi 4-3 kazanarak finale çıktı. Timberwolves'ta Karl-Anthony Towns ve Jaden McDaniels, 23'er sayıyla galibiyetin mimarı oldu. Nuggets'ta Jamal Murray 35 sayı, Nikola Jokic de 34 sayı kaydetti. Minnesota Timberwolves, Batı Konferansı finalinde Dallas Mavericks ile karşılaşacak.

Doğu Konferansı'nda Pacers, adını finale yazdırdı

Doğu Konferansı yarı finalinde ise Indiana Pacers, New York Knicks'i 130-109'luk skorla yenerek seriyi 4-3 yaptı ve finale yükseldi. Pacers'ta Tyrese Haliburton 26 sayı, Andrew Nembhard ile Pascal Siakam ise 20'şer sayıyla galibiyete katkı sağladı. Knicks'te ise Donte DiVincenzo'nun 39 sayısı mağlubiyeti önleyemedi. Indiana Pacers, Doğu Konferansı finalinde Boston Celtics ile karşı karşıya gelecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Minnesota Timberwolves New York Knicks Denver Nuggets Indiana NBA Spor Güncel Haberler

Bir tarafta yas bir tarafta eğlence! İran'da muhalifler, Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümünü havai fişeklerle kutladı

Bir tarafta yas bir tarafta eğlence! İran'da muhalifler, Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümünü havai fişeklerle kutladı

 İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı helikopter kazasında hayatını kaybetti

İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı helikopter kazasında hayatını kaybetti

 Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümünde suikast iddiası! Drone enkazın çevresinde birini görüntüledi

Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümünde suikast iddiası! Drone enkazın çevresinde birini görüntüledi

 Kirada yüzde 25 sınırı devam edecek mi? Mehmet Şimşek canlı yayında yanıtladı

Kirada yüzde 25 sınırı devam edecek mi? Mehmet Şimşek canlı yayında yanıtladı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title