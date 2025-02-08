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NBA maçı değil okul turnuvası! Son saniyede atılan 3'lükle salon yıkıldı

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ABD'de düzenlenen Okullar Arası Basketbol Şampiyonası, son saniyede atılan üçlük ile sona erdi. Heyecan dolu final maçında iki rakip takımın kıyasıya mücadelesi sonucunda, son saniyede potaya giden top, maçın kazananını belirledi. Şampiyonanın ardından zafer kazanan takım, büyük bir coşkuyla kutlamalarını yaptı.

ABD'de düzenlenen Okullar Arası Basketbol Şampiyonası, nefes kesen bir final maçıyla sona erdi. İki rakip takım arasında geçen heyecan dolu karşılaşmada, son saniyede atılan üçlük, izleyenleri yerinden hoplattı ve maçı kazanan tarafı belirledi.

SON SANİYE ÜÇLÜĞÜYLE MAÇI KAZANDILAR

Maçın son anları, basketbolseverler için unutulmaz bir anıya dönüştü. İki takım da zorlu bir mücadele ortaya koyarken, skorun başa baş gittiği son dakikalarda, bir oyuncu son topu potaya yönelterek 3 sayılık basketi buldu. Bu şok edici ve heyecan verici atış, takımını şampiyon yaparak büyük sevinç yarattı.

NBA maçı değil okul turnuvası! Son saniyede atılan 3'lükle salon yıkıldı
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıakpli tımarcısı:

Bizim Fotucu,teibci Basketbol Süper Ligi'nden daha kaliteli ve heyecanlı.

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