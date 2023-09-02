NBA'li Jusuf Nurkic, Bosna Hersek'te çocuklar için basketbol kampı düzenledi

Portland Trail Blazers forması giyen Jusuf Nurkic, Bosna Hersek'te çocuklar için basketbol kampı düzenledi. Nurkic, çocuklara yardım etmek ve daha iyi bir gelecek sağlamak amacıyla kampı organize etti.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Portland Trail Blazers forması giyen Bosna Hersekli basketbolcu Jusuf Nurkic, ülkesinde çocuklar için basketbol kampı organize etti.

Nurkic'in "Srebrenitsa 2023" adıyla Bosna Hersek'te düzenlediği kampa çok sayıda çocuk katıldı.

Kampı çocuklara güzel deneyimler yaşatmak için organize ettiklerini kaydeden Nurkic, "Burada çocuklarla birlikteyim ve mutluluğumu onlarla paylaşmak istiyorum çünkü çocuklar beni motive ediyor. Medyada Srebrenitsa'da hayat olmadığını duyuyoruz. Burada durumun zor olduğu söyleniyor ancak ben durumun tam tersi olduğunu gördüm. Burada hayat var, çocuklar var." diye konuştu.

Nurkic, Bosna Hersek'teki savaşta Zvornik'ten kaçan dedesinin Srebrenitsa'da öldürüldüğünü ve bu sebeple kente bağlı olduğunu belirterek, "Buraya bir okul ve basketbol sahası inşa ederek bu çocuklara yardım etmek istiyorum. Çocukların daha iyi bir gelecekte büyümesini, bazılarının basketbolcu ve örnek sporcu olmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.

Srebrenitsa'da neler yaşandı?

Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin hemen ardından Birleşmiş Milletler bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrol ettiği bölgeye gitmesine izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık bölgede, fabrikalarda ve depolarda öldürdü, katledilenler toplu mezarlara gömüldü.

Potoçari Anıt Mezarlığı'na defnedilen soykırım kurbanı sayısı bu yılki törenlerin ardından 6 bin 751'e yükseldi.

Srebrenitsa'daki soykırımda hayatını kaybedenlerden kimlik tespiti yapılamayan ve cenazesi bulunamayan 1600'den fazla kişi bulunuyor.