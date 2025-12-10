Haberler

NBA Kupası yarı finalinde Orlando Magic ile New York Knicks eşleşti

Güncelleme:
NBA Kupası çeyrek finalinde Orlando Magic, Miami Heat'i 117-108 mağlup ederek yarı finale yükseldi. New York Knicks ise Toronto Raptors'ı 117-101 yenerek bir diğer yarı final biletini aldı. Yarı finalde Orlando Magic ile New York Knicks karşı karşıya gelecek.

Nba Kupası çeyrek finalinde Orlando Magic evinde Miami Heat'i elerken, New York Knicks ise deplasmanda Toronto Raptors'ı mağlup etti. Bu sonuçların ardından yarı finalde Orlando Magic ile New York Knicks eşleşti.

Nba Kupası'nda heyecan çeyrek finalde oynanan iki karşılaşmayla devam etti. Orlando Magic, evinde karşılaştığı Miami Heat'i 117-108 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Orlando'da Desmond Bane 37 sayı, Jalen Suggs 20 sayı ve Paolo Banchero 18 sayıyla mücadele ederken, Miami'de ise Norman Powell 21 sayı ve Tyler Herro da 20 sayıyla katkı verdi.

New York Knicks ise deplasmanda karşı karşıya geldiği Toronto Raptors'ı 117-101'lik skorla yenerek kupada yarı finale çıktı. New York'ta Jalen Brunson 35 sayıyla ön plana çıkarken, Josh Hart 21 sayı, Mikal Bridges 15 sayı ve Karl-Anthony Towns da 14 sayı, 16 ribaund ile eşlik etti. Toronto'da ise Brandon Ingram 31 sayı ve Jamal Shead da 18 sayıyla maçı tamamladı.

Bu sonuçların ardından NBA Kupası yarı finalinde Orlando Magic ile New York Knicks eşleşti. - İSTANBUL

