NBA Final Serisi Eşitleniyor: Thunder, Pacers'ı Mağlup Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Oklahoma City Thunder, NBA final serisinin 4. maçında Indiana Pacers'i 111-104'lük skorla yenerek seriyi 2-2'ye getirdi. Shai Gilgeous Alexander, 35 sayıyla maçın en skoreri oldu.

Nba final serisi 4. maçında Oklahoma City Thunder, deplasmanda oynadığı Indiana Pacers'i 111-104'lük skorla mağlup etti ve seriyi 2-2'ye getirdi.

Nba'de final heyecanı 4. karşılaşmayla devam etti. Oklahoma City Thunder, Gainbridge Fieldhouse'da karşılaştığı Indiana Pacers'i 111-104'lük skorla mağlup etti ve seriyi 2-2'ye yaptı. Oklahoma'da Shai Gilgeous Alexander 35 sayıyla maçın en skoreri olurken, Jalen Williams 27 sayı, Alex Caruso 20 sayı ve Chet Holmgren de 14 sayı, 15 ribaund ile mücadele etti. Indiana'da ise Pascal Siakam 20 sayı, 8 ribaund, Tyrese Haliburton da 18 sayı, 7 asistle müsabakayı tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
İsrail'in saldırı öncesi ABD'nin haricinde bilgi verdiği bir ülke daha var

Saldırı öncesi ABD'nin haricinde haber verdiği bir ülke daha var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Parti Manisa için kararını verdi! Seçimde aday çıkarmayacak

AK Parti Manisa için kararını verdi! Sürpriz hamle
İsrail-İran çatışmasında Putin, Trump ile aynı çizgide buluştu

İsrail-İran çatışmasında Putin, Trump ile aynı çizgide buluştu
Fernando Muslera'nın yeni takımı belli oldu

İşte Muslera'nın yeni takımı
Olası bir savaşı kim kazanır? İşte İran ve İsrail'in askeri güçleri

Olası bir savaşı kim kazanır? İşte iki ülkenin askeri güçleri
Nilsu Berfin Aktaş'tan tatilde oryantal şov

Verdiği kilolarla dikkat çeken güzel oyuncudan oryantal şov
Transfer için mi geldi? Dünyaca ünlü golcüden Türkiye'de paylaşım

Transfer için mi geldi? Dünyaca ünlü golcüden Türkiye'de paylaşım
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı: İran'da nükleer kirlilik var

İran'da nükleer tehlike! Atom Enerjisi Ajansı'ndan açıklama geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.