Doğu Konferansı final serisinde ilk maç New York Knicks'in

NBA'de heyecan Doğu Konferansı final serisiyle devam etti. Serinin ilk maçında New York Knicks, Madison Square Garden'da karşılaştığı Cleveland Cavaliers'ı geriden gelerek uzatmalarda 115-104'lük skorla mağlup etti. New York'ta Jalen Brunson 38 sayı, Mikal Bridges da 18 sayıyla oynarken, Karl-Anthony Towns ise 13 sayı, 13 ribaund ile double double yaptı. Cleveland'da ise Donovan Mitchell 29 sayı, James Harden ile Evan Mobley de 15'şer sayı kaydetti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı