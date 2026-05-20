NBA'de Knicks, 22 sayıdan dönerek konferans finaline galibiyetle başladı

NBA Doğu Konferansı finalinin ilk maçında New York Knicks, son çeyrekte 22 sayı geriye düşmesine rağmen müthiş bir geri dönüşle Cleveland Cavaliers'ı uzatmada 115-104 mağlup etti. Jalen Brunson 38 sayıyla yıldızlaştı.

Madison Square Garden'daki maçın son çeyreğinde 22 sayı (93-71) geriye düşen Knicks, yakaladığı 18-1'lik seriyle farkı önce 5'e düşürdü (94-89), bitime 19 saniye kala da skoru 101-101 yaparak karşılaşmayı uzatmaya götürdü.

Knicks'te Jalen Brunson 38 sayıyla takımına liderlik ederken Mikal Bridges 18 sayı, Karl-Anthony Towns 13 sayı, 13 ribauntluk performans sergiledi.

Donovan Mitchell'in 29 sayıyla oynadığı Cavaliers'ta ise James Harden 15 sayı, Evan Mobley 15 sayı, 14 ribaunt kaydetti.

Serinin ikinci maçı 22 Mayıs Cuma gecesi New York'ta oynanacak.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz
