Haberler

NBA'de San Antonio Spurs ve New York Knicks serilerde öne geçti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Spurs'ta Victor Wembanyama, 39 sayı, 15 ribaunt ile galibiyete önemli rol oynadı - Adem Bonalı 76ers'ı 108-94 yenen Knicks ise seride 3-0 öne geçti

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) San Antonio Spurs deplasmanda Minnesota Timberwolves'u 115-108 mağlup ederek seride 2-1 öne geçti.

Batı Konferansı yarı final serisi üçüncü maçındaki galibiyette, Victor Wembanyama, 39 sayı, 15 ribauntla Spurs'a liderlik ederken De'Aaron Fox 17 sayı, Stephon Castle ise 13 sayı ve 12 asist üretti.

Spurs, Timberwolves'a karşı evinde oynadığı ilk maçı kaybettikten sonra üst üste iki galibiyet alarak seride öne geçti.

Maçı kaybeden Timberwolves'ta ise Anthony Edwards 32 sayı ve 14 ribaunt, Naz Reid ise 18 sayı ve 9 ribaunt ile oynadı.

Serinin 4. maçı da Minneapolis'te oynanacak.

Knicks, seride 3-0 öne geçti

Doğu Konferansı yarı final serisinde Philadelphia 76ers'ı deplasmanda 108-94 yenen New York Knicks, seride 3-0 üstünlük sağladı.

Knicks'te Jalen Brunson'ın 33 sayıyla en skorer isim olurken, Mikal Bridges de 23 sayı attı.

76ers'ta ise Kelly Oubre, 22 sayı ile oynarken milli basketbolcu Adem Bona, 1 dakika 38 saniye süre aldığı karşılaşmada sayı katkısı veremedi.

Serinin 4. maçı da Philadelphia'da oynanacak.

Kaynak: AA / Fatih Erel
TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya görevden alındı

TÜİK Başkanı görevden alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kerem Fener'e gidince neler olmuş neler: Döveceğim idmana getirmeyin

Neler olmuş neler: Döveceğim idmana getirmeyin
Nişan bozuldu, ortalık savaş alanına döndü: 6 yaralı

Dünür olacaklardı, yüzükler atılınca ilçeyi birbirine kattılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa Birliği mesajı: Bize ihtiyaçları daha fazla

Erdoğan'dan 9 Mayıs mesajı: Bize ihtiyaçları daha fazla
Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifade ortaya çıktı: Kurultay öncesi Özgür Özel'e 1.2 milyon TL verdim

Özkan Yalım'dan Özgür Özel'i zora sokacak olay itiraflar
Kerem Fener'e gidince neler olmuş neler: Döveceğim idmana getirmeyin

Neler olmuş neler: Döveceğim idmana getirmeyin
İsrail basınından Türkiye analizi: Mavi Vatan İmparatorluğu kuruyorlar

İsrail'i Türkiye korkusu sardı! Açık açık itiraf ettiler
Ali Mahir Başarır'dan Burcu Köksal çağrısı: Onu bu sokaklarda yürütmeyin

CHP'li Başarır'dan AK Parti'ye geçecek başkan için skandal çağrı!