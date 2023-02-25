NBA'de tarihi gece! Los Angeles Clippers-Sacramento Kings maçında tam 351 sayı atıldı

NBA'de geceye Sacramento Kings'in Los Angeles Clippers'ı 176-175'lik skorla yendiği karşılaşma damga vurdu. Toplam 351 sayının atıldığı mücadele, NBA tarihinin en fazla sayı atılan 2. maçı oldu.

Los Angeles Clippers ile Sacramento Kings arasında oynanan ve 351 sayısının atıldığı çılgın maç, NBA tarihine geçti.

İKİ TAKIM DA ALEV ALDI

Normal süresi 151-151 biten karşılaşmayı, 2 uzatma sonunda 176-175'lik skorla Sacramento Kings kazandı. Clippers'ta Kawhi Leonard 44, Paul George 34 sayı atarken, Sacramento Kings'de ise Malik Monk 45, De'Aaron Fox 42 sayı kaydetti.

EN FAZLA SAYI ATILAN 2. MAÇ

351 sayının atıldığı mücadele NBA tarihin en fazla sayı atılan 2. maçı oldu. NBA tarihinin en fazla sayı atılan mücadelesinde ise 370 sayı atılmıştı. Söz konusu maçta Detroit, Denver'ı 186-184 mağlup etmişti.