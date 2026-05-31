Spurs, NBA finaline yükseldi
San Antonio Spurs, NBA play-off'larında Oklahoma City Thunder'ı 111-103 yenerek seriyi 4-3 kazandı ve finale yükseldi. Rakibi New York Knicks oldu. Finalin ilk maçı 4 Haziran'da.
Nba finaline 2014'ten bu yana ilk kez yükselen Spurs'ta Batı Konferansı final serisinin 7. maçında Victor Wembanyama 22, Julian Champagnie 20 sayısıyla oynadı.
Son şampiyon Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander'ın 35 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.
Doğu Konferansı şampiyonluğuna ulaşan Knicks ise 1999'dan sonra ilk kez NBA finaline yükseldi.
NBA final serisinin ilk maçı, 4 Haziran Perşembe günü oynanacak.