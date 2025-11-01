Haberler

NBA'de Philadelphia 76ers Sezonun İlk Mağlubiyetini Aldı

Güncelleme:
Amerikan Basketbol Ligi'nde Adem Bona'nın forma giydiği Philadelphia 76ers, sahasında Boston Celtics'e 109-108 yenilerek sezonun ilk mağlubiyetini yaşadı. Tyrese Maxey'in çift sayılı performansı dikkat çekerken, Celtics'de Jaylen Brown en skorer oyuncu oldu.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli basketbolcu Adem Bona'nın forma giydiği Philadelphia 76ers, sahasında Boston Celtics'e 109-108 yenilerek sezonun ilk mağlubiyetini yaşadı.

NBA'de 8 maç yapıldı. Xfinity Mobile Arena'da oynanan karşılaşmada, 76ers'da Tyrese Maxey 26 sayı ve 14 asistle "double-double" yaptı.

Adem Bona, 2 sayı, 3 ribaunt ve 2 blokla oynarken Joel Embiid ise 20 sayı üretti.

Celtics'de Jaylen Brown 32 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu. Anfernee Simons 19, Payton Pritchard ve Derrick White 15'er sayıyla oynadı.

76ers, beş maç sonunda ilk mağlubiyetini yaşadı, Celtics ise altı maç sonunda üç galibiyet ve üç mağlubiyete sahip.

Luka Doncic, 44 sayıyla Lakers'ı galibiyete taşıdı

FedEx Forum'da oynanan karşılaşmada, Los Angeles Lakers, deplasmanda Memphis Grizzlies'ı 117-112 yendi.

Lakers'da Luka Doncic, 44 sayı ve 12 ribauntla "double-double" yaptı. Austin Reaves 21 sayıyla oynarken, Jake LaRavia 13 sayı kaydetti.

Grizzlies'da Cedric Coward 13 sayı ve 10 ribauntla " double-double" yaparken, Jock Landale ve Jaylen Wells 16'şar sayı kaydetti.

Sonuçlar

Indiana Pacers-Atlanta Hawks: 108-128

Philadelphia 76ers-Boston Celtics: 108-109

Cleveland Cavaliers-Toronto Raptors: 101-112

Chicago Bulls-New York Knicks: 135-125

Memphis Grizzlies-Los Angeles Lakers: 112-117

Phoenix Suns-Utah Jazz: 118-96

Portland Trail Blazers-Denver Nuggets: 109-107

Los Angeles Clippers-New Orleans Pelicans: 126-124

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor
Haberler.com
