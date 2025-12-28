Haberler

NBA'de Russell Westbrook, asist sıralamasında Magic Johnson'ı geride bıraktı

Sacramento Kings, Dallas Mavericks'i 113-107 yenerek sezonun 8. galibiyetini alırken, Russell Westbrook 21 sayı, 5 ribaunt ve 9 asistle önemli bir katkı sağladı. Orlando Magic ise Denver Nuggets'ı 127-126 mağlup etti, Anthony Black 38 sayıyla öne çıktı. Jokic'in triple-double'ı kaybetmelerine engel olamadı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Sacramento Kings, Dallas Mavericks'i 113-107 yendi.

Golden 1 Center'da Mavericks'i ağırlayan Kings, Russell Westbrook'un 21 sayı, 5 ribaunt, 9 asist, 1 top çalmalık katkısıyla sezonun 8. galibiyetini aldı.

Normal sezon kariyerinde 10 bin 149 asiste ulaşan Westbrook, NBA tarihinin en çok asist yapan oyuncuları listesinde Magic Johnson'ı (10 bin 141) geçerek 7. sıraya yükseldi.

Ayrıca normal sezonlarda 2 bin top çalmaya ulaşan Westbrook, bu alanda ise 14. basamakta yer aldı.

Kings'te Keon Ellis 21 ve Maxime Raynaud 19 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Bu sezon 21. mağlubiyetini yaşayan Mavericks'te Cooper Flagg 23 ve PJ Washington 17 sayı üretti.

Magic, Jokic'in "triple-double"ına rağmen kazandı

Orlando Magic, Kia Center'da ağırladığı Denver Nuggets'ı Nikola Jokic'in "triple-double" performansına rağmen 127-126 mağlup etti.

Doğu Konferansı 4'üncüsü Magic'te Anthony Black 38 ve Desmond Bane 24 sayıyla sezonun 18. galibiyetinde önemli rol oynadı.

Jokic'in 34 sayı, 21 ribaunt, 12 asistlik "triple-double" performansı, Batı Konferansı 3'üncüsü Nuggets'ın 9. mağlubiyetini önleyemedi. Konuk ekipte Jamal Murray 24, Tim Hardaway Jr ise 20 sayı kaydetti.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
