NBA'de Suns, Anthony Edwards'ın 40 sayısına rağmen Timberwolves'u mağlup etti
Amerikan Basketbol Ligi'nde Phoenix Suns, Minnesota Timberwolves'u 108-105 yenerken; Indiana Pacers, Sacramento Kings'i 116-105 mağlup etti. San Antonio Spurs ise New Orleans Pelicans'ı 135-132 ile geçerek önemli bir galibiyet aldı. Timberwolves ve Kings, sezonun zorlu maratonunda beklenen sonuçları elde edemedi.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Phoenix Suns, Minnesota Timberwolves'u 108-105 yendi.
Batı Konferansı'nda play-off mücadelesi veren iki takımın maçında Timberwolves, Target Center'da Suns'ı ağırladı.
Mark Williams 22, Collin Gillespie 19 ve Dillon Brooks 18 sayıyla oynayarak Suns'ın 14. galibiyetinde öne çıktı.
Beş maçlık galibiyet serisi sona eren Timberwolves'ta Anthony Edwards'ın 40 ve Julius Randle'ın 21 sayısı, sezonun 9. mağlubiyetini engelleyemedi.
Pacers, Westbrook'un "triple-double" performansına rağmen kazandı
Indiana Pacers, Gainbridge Fieldhouse'ta ağırladığı Sacramento Kings'i 116-105 mağlup etti.
Andrew Nembhard 28 sayı, 12 asist, Bennedict Mathurin 25 ve Pascal Siakam 23 sayıyla ev sahibi ekibin 6. galibiyetinde önemli rol oynadı.
Bu sezon 18. yenilgisini yaşayan Kings'te Russell Westbrook, 24 sayı, 12 ribaunt, 14 asistle "triple-double"lık performans sergiledi. Konuk takımda DeMar DeRozan 20, Zach LaVine ise 16 sayı kaydetti.
Spurs deplasmanda galip geldi
San Antonio Spurs, Smoothie King Center'da konuk olduğu New Orleans Pelicans'ı 135-132'lik skorla geçti.
Spurs'te Harrison Barnes 24 ve Dylan Harper 22 sayıyla takımının 16. galibiyetine katkı sağladı.
Sezonun 22. mağlubiyetini yaşayan Pelicans'ta çaylak oyuncu Derik Queen, 33 sayı, 10 ribaunt, 10 asistle "triple-double" yaptı.