NBA'de Boston Celtics, Cleveland Cavaliers'ı mağlup etti
NBA Doğu Konferansı yarı finalinde Boston Celtics, Cleveland Cavaliers'ı 120-95 yenerek seride 1-0 öne geçti. Jaylen Brown, Derrick White ve Jayson Tatum'ın performansıyla galibiyeti getiren Celtics, ev sahibi avantajını kullandı.
Nba'de Doğu Konferansı yarı final ilk maçında Boston Celtics, TD Garden'da karşılaştığı Cleveland Cavaliers'ı 120-95 mağlup etti.
Nba play-off yarı finallerinde heyecan iki karşılaşma ile devam etti. Doğu Konferansı'nda Boston Celtics, evinde mücadele ettiği Cleveland Cavaliers'ı 120-95'lik skorla mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti. Boston'da Jaylen Brown 32 sayı, 6 ribaund, Derrick White 25 sayı, 5 ribaund ve Jayson Tatum da 18 sayı, 11 ribaund ile oynayarak galibiyeti getirdi. Cleveland'da ise Donovan Mitchell'ın 33 sayı, 6 ribaundu ve Evan Mobley'in de 17 sayı, 13 ribaundluk double double performansı mağlubiyeti önleyemedi.
Oklahoma City Thunder seriye önde başladı
Batı Konferansı'nda Oklahoma City Thunder, konuk ettiği Dallas Mavericks'i 117-95'lik skorla yendi ve seriyi 1-0 yaptı. Oklahoma'da Shai Gilgeous Alexander 29 sayı, 9 ribaund ve 9 asist, Chet Holmgren 19 ve Jalen Williams da 18 sayı ile müsabakayı tamamladı. Dallas'ta ise Kyrie Irving 20 sayı, 3 asist ve Luka Doncic de 19 sayı, 9 asistle oynadı. - İSTANBUL