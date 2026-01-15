Haberler

NBA'de Adem Bonalı Philadelphia 76ers, Cleveland Cavaliers'a 133-107 yenildi

Güncelleme:
Amerikan Basketbol Ligi'nde Philadelphia 76ers, Cleveland Cavaliers'a 133-107 mağlup oldu. Milli oyuncu Adem Bona, 76ers'ta 6 sayı kaydetti. Utah Jazz, Brice Sensabaugh'un 43 sayısına rağmen Chicago Bulls'a yenilirken, Los Angeles Clippers, Washington Wizards'ı 119-105 yenerek 4. galibiyetini elde etti.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli basketbolcu Adem Bona'nın forma giydiği Philadelphia 76ers, sahasında Cleveland Cavaliers'a 133-107 mağlup oldu.

76ers'ta forma giyen milli oyuncu Adem Bona, 6 sayı, 2 ribaunt, 1 top çalmayla oynadı. 76ers'ta Joel Embiid ise 20 sayı attı.

Maçı kazanan Cavaliers'ta Donovan Mitchell, 35 sayı, 9 asist, 7 ribaunt kaydetti.

Sensabaugh'un 43 sayılık kariyer rekoru galibiyete yetmedi

Utah Jazz, Brice Sensabaugh'un kariyer rekoru olan 43 sayısına rağmen Chicago Bulls'a deplasmanda 128-126 yenildi.

Nikola Vucevic, 35 sayıyla Bulls'un en skorer ismi oldu ve takımını galibiyete taşıdı.

Clippers'tan 4 maçlık galibiyet serisi

Los Angeles Clippers, sahasında Washington Wizards'ı 119-105 yenerek galibiyet serisini 4 maça çıkardı.

Clippers'ta Kawhi Leonard 33, James Harden ise 22 sayıyla maçı tamamladı.

Wizards'ta Kyshawn George'un 23 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor
