NBA Batı Konferansı Finalinde Oklahoma City Thunder, Minnesota Timberwolves'u Mağlup Etti

NBA'de Batı Konferansı final serisi ilk maçında Oklahoma City Thunder, konuk ettiği Minnesota Timberwolves'u 114-88'lik skorla yenerek, 1-0 öne geçti.

NBA'de heyecan tek karşılaşmayla devam etti. Batı Konferansı finalinde Oklahoma City Thunder evinde karşılaştığı Minnesota Timberwolves'u 114-88'lik skorla mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti. Oklahoma'da Shai Gilgeous Alexander 31 sayı, 9 ribaund, Jalen Williams 19 sayı ve Chet Holmgren de 15 sayıyla mücadele etti. Minnesota'da ise Julius Randle 28 sayı, 8 ribaund ve Anthony Edwards da 18 sayı, 9 ribaund ile oynasa da yenilgiyi önleyemedi. - İSTANBUL