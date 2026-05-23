NBA'de Spurs'ü 123-108 yenen Thunder, seride 2-1 öne geçti
NBA Batı Konferansı finalinde Oklahoma City Thunder, deplasmanda San Antonio Spurs'ü 123-108 mağlup ederek seride 2-1 üstünlük sağladı. Shai Gilgeous-Alexander 26 sayı ve 12 asistle double-double yaparken, Victor Wembanyama'nın 26 sayılık çabası mağlubiyeti önleyemedi. Serinin dördüncü maçı 25 Mayıs Pazartesi günü oynanacak.
Frost Bank Center'da Spurs'e konuk olan Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander, 26 sayı, 12 asistle "double-double" yaptı.
Konuk ekipte Jared McCain 24, Jaylin Williams 18 ve Alex Caruso ise 15 sayı kaydetti.
Spurs'te Victor Wembanyama 26, Devin Vassell 20 ve De'Aaron Fox ise 15 sayıyla mücadeleyi tamamladı.
Kaynak: AA / Emre Aşıkçı