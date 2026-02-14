Haberler

NBA'de "Yükselen Yıldızlar" maçlarını Vince Carter'ın takımı kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) düzenlenen All-Star 2026 organizasyonundaki 'Yükselen Yıldızlar' maçını Vince Carter yönetimindeki takım kazandı. Finalde dikkat çekici bir performans sergileyen VJ Edgecombe MVP seçildi.

Amerikan Basketbol Ligi'nde ( Nba ) All- Star 2026 organizasyonunda "Yükselen Yıldızlar" (Rising Star) maçlarını Vince Carter'ın yönettiği takım kazandı.

Kadrolarında çaylak ve ikinci yıl basketbolcuları ile NBA Gelişim Ligi oyuncularını barındıran takımların karşılaştığı yükselen yıldızlar, dört takımın katılımıyla mini turnuva olarak düzenlendi.

İlk yarı finalde Carmelo Anthony'nin takımı Austin Rivers'ın takımına 40-34, ikinci mücadelede ise Vince Carter'ın takımı Tracy McGrady'nin takımına 41-36 üstünlük sağladı.

Final mücadelesinde Vince Carter yönetimindeki takım, Carmelo Anthony'nin takımını 25-24 mağlup etti.

Yarı finalde 17, finalde ise 6 sayı kaydeden Philadelphia 76ers'ın çaylağı VJ Edgecombe, "Yükselen Yıldızlar" MVP'si seçildi.

Finali kazanan Vince Carter'ın takımında, VJ Edgecombe (Philadelphia 76ers), Derik Queen (New Orleans Pelicans), Kyshawn George (Washington Wizards), Matas Buzelis (Chicago Bulls), Egor D?min (Brooklyn Nets), Jaylen Wells (Memphis Grizzlies) ve Carter Bryant (San Antonio Spurs) yer aldı.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor
