Nazillispor, Belediye Derincespor ile Kümede Kalma Mücadelesi Veriyor
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta küme düşen Nazillispor, evinde ligde kalma umudu taşıyan Belediye Derincespor ile karşılaşacak. Maçın detayları ve Derincespor'un kümede kalma şansı hakkında bilgiler.
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta haftalar önce küme düşen Nazillispor yarın evinde lige tutunmaya çalışan Belediye Derincespor'la karşı karşıya gelecek. Nazilli İlçe Stadı'nda Berkan Çetin'in yöneteceği maç saat 15.00'te başlayacak. Matematiksel olarak kümede kalma şansı bulunan konuk 28 puana sahip ateş hattındaki Belediye Derincespor, kazanamadığı takdirde 3'üncü Lig'e düşecek. Konuk takım kazansa dahi rakiplerinden Diyarbekirspor'un yenilmesini bekleyecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor