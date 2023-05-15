Nazillili minikler şampiyon oldu

Nazilli Belediyespor Masa Tenisi Takımı sporcuları 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen turnuvada şampiyon oldu.

Nazilli Belediyespor Masa Tenisi Takımı sporcuları 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen turnuvada şampiyon oldu.

Aydın'da düzenlenen 19 Mayıs Atatürk' ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Aydın Masa Tenisi Bölge Turnuvası'nda başarı elde etti. 2 kategoride Nazillili genç sporcular birinci olarak kendilerine destek veren herkesi gururlandırdı. Minik kızlar kategorisinde 8 yaşındaki Sidelya Yıldırım ile küçük kızlar kategorisinde 12 yaşındaki Nazlı Örnek birinci olarak kürsüye çıkma başarısı gösterdi.

Nazilli Belediyespor'dan yapılan açıklamada, "Genç sporcularımızı ve masa tenisi antrenörlerimizi kutlarız" ifadelerine yer verildi. - AYDIN