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Nazilli Belediyespor Yönetimi Takıma Primlerini Yatırdı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Nazilli Belediyespor'un yönetimi, mali sıkıntılar yaşayan takıma galibiyet ve beraberlik primlerini yatırarak moral dopingi yaptı.