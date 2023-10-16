Nazilli Belediyespor Yönetimi Takıma Primlerini Yatırdı
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TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Nazilli Belediyespor'un yönetimi, mali sıkıntılar yaşayan takıma galibiyet ve beraberlik primlerini yatırarak moral dopingi yaptı.
Zirve yarışı verdiği TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mali olarak sıkıntılı günler yaşayan Nazilli Belediyespor'da yönetim kesenin ağzını açtı.
Ligde son olarak Kırşehir FSK'yı evinde 3-0 yenerek 8 maçta topladığı 19 puanla ikinci sıraya yerleşen siyah-beyazlılarda yönetim takıma galibiyet ve beraberlik primlerini yatırarak moral dopingi yaptı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor