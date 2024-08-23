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Nazilli Belediyespor'da yeni teknik direktör Özkan Kılıç

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TFF 2. Lig ekibi Nazilli Belediyespor, teknik direktörlük görevine Özkan Kılıç'ı getirdi. Kulüp, ayrıca Oktay Gürbüz'ü asbaşkan olarak atadı.

NAZİLLİ,

TFF 2'nci Lig ekiplerinden Nazilli Belediyespor'da teknik direktörlük görevine Özkan Kılıç getirildi. Yüksel Yeşilova'nın istifasının ardından takımın başına geçici olarak Gürhan Sönmez'i getiren yönetim, bugün siyah-beyazlı ekibin yeni teknik patronu olarak Özkan Kılıç'ı belirledi. Başkan Şahin Kaya'nın katıldığı imza töreninde Teknik Direktör Kılıç, 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Daha önceden Altay Spor Kulübü'nün teknik direktörlük görevini yerini getiren 41 yaşındaki deneyimli teknik direktör Özkan Kılıç ile anlaşmaya vardık. Camiamıza hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi. Altay'da altyapı antrenörlüğü ve yardımcı antrenörlüğün yanı sıra geçen sezon kısa bir dönem A takım teknik sorumlusu olarak sahaya çıkan Kılıç, bu kez Nazilli temsilcisinin başarısı için görev yapacak.

GÜRBÜZ ASBAŞKAN OLDU

Nazilli Belediyespor'da asbaşkanlık görevini Oktay Gürbüz'ün üstleneceği açıklandı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Fransa inşaat sektörünün köklü isimlerinden Oktay Gürbüz, asbaşkanlık görevine getirilmiştir. Camiamıza hayırlı olsun" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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