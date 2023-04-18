Nazilli Belediyespor çıkış arıyor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta üst üste 3 galibiyet aldıktan sonra son 3 maçından 1 puan çıkarabilen Nazilli Belediyespor yarın Isparta 32 Spor'u konuk edecek. Nazilli İlçe Stadı'ndaki 90 dakikanın başlama düdüğü saat 15.00'te çalacak.

Siyah-beyazlı ekip grupta kendisi için sezonun son 5 maçına düşme hattının 4 puan üzerinde 39 puanla 13'üncü sırada girdi. Isparta ekibi de tek maç eksiğiyle Nazilli Belediyespor'la yanı puanda.