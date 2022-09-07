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Nathan Redmond, Beşiktaş için İstanbul'da

Spor Haberleri

Nathan Redmond, Beşiktaş için İstanbul'da

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu İngiliz futbolcu Nathan Redmond İstanbul'a geldi.

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu İngiliz futbolcu Nathan Redmond İstanbul'a geldi.

İngiltere'den kalkan özel uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen 28 yaşındaki sol kanat oyuncusunu siyah-beyazlı kulübün yetkilileri karşıladı.

Havalimanı çıkışında kendisini bekleyen taraftarları selamlayan Redmond, araçla konaklayacağı otele geçti.

Nathan Redmond, İngiltere Premier Lig ekibi Southampton'da forma giyiyordu.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor

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