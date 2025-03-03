İstanbul'da aile katliamı! Eşini ve çocuklarını öldürüp kafasına sıktı

İstanbul'da aile katliamı! Eşini ve çocuklarını öldürüp kafasına sıktı
Almanya'da araç kalabalığa daldı: Ölü ve yaralılar var

Avrupa'nın merkezinde son sürat bir araç kalabalığa daldı
Özel izinle cezaevinden çıkan Demirtaş, hastanede eşine refakat etti

Eşi için cezaevinden özel izinle çıktı
Diploma soruşturmasında İstanbul Üniversitesi'nden ilk açıklama

Diploma soruşturmasında İstanbul Üniversitesi'nden ilk açıklama

Nasser Al-Khelaifi, Futbolcu Maaşlarına Tavan Getirilmesi Gerektiğini Belirtti

Nasser Al-Khelaifi, Futbolcu Maaşlarına Tavan Getirilmesi Gerektiğini Belirtti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Kulüpler Birliği Başkanı Nasser Al-Khelaifi, Karl-Heinz Rummenigge'nin kadro maliyetlerine üst sınır getirilmesi önerisine katıldığını ve futbol ekonomisinin sürdürülebilirliği için bir çözüm bulunması gerektiğini ifade etti.

Avrupa Kulüpler Birliği (ECA) Başkanı ve UEFA İcra Komitesi Üyesi Nasser Al-Khelaifi, Karl-Heinz Rummenigge'nin kadro maliyetlerine bir üst sınır getirilmesi veya mevcut UEFA mali kuralları yerine futbolcu maaşlarına bir tavan uygulanması önerisine katıldığını ve bir çözüm bulunması gerektiğini söyledi.

Paris Saint-Germain ve ECA Başkanı, UEFA İcra Komitesi Üyesi ve beIN Media Group yöneticisi Nasser Al-Khelaifi, kadro maliyetleri ve futbolcu maaşlarına ilişkin Alman basınına konuştu. Al-Khelaifi, Bayern Münih ve dünya futbolunun efsane isimlerinden Karl-Heinz Rummenigge'nin, ABD'deki gibi kadro maliyetlerine bir üst sınır getirilmesi veya mevcut UEFA mali kuralları (kulüp gelirinin yüzde 70'inin oyunculara, maaşlara ve menajerlere harcanabilmesi) yerine oyuncu maaşlarına bir tavan uygulanması önerisine katıldığını ve bir çözüm bulunması gerektiğini belirtti.

Nasser Al-Khelaifi, "Rummenigge'ye katılıyorum, bu soruna bir çözüm bulmamız gerekiyor. Transfer ücretleri ve maaşlar giderek daha da çılgın hale geliyor ve kulüplerin gelirlerini aşmaya başladı, bu sürdürülebilir değil. Ancak Avrupa yasaları maaş sınırına izin vermiyor. Bu yüzden birbirimizle savaşmak yerine futbolu korumak için hepimizin bir araya gelmesi gerekiyor. Çünkü kulüpler iflas ettiğinde, futbolcular ve ligler de kaybeder" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

"Yüzde 100" diyen Sergen'den çok konuşulacak Galatasaray kehaneti
img

Eşi için cezaevinden özel izinle çıktı
img

Yeni dizisinden bölüm başı alacağı ücret dudak uçuklatıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ümit Özdağ'ın cezaevinden ilk fotoğrafı

Silivri Cezaevi'nden ilk fotoğrafı
Komşuda kullanılan Türk parasının geldiği hale bakın

Komşuda bu paraları kullanıyorlar
İş görüşmesine giden kadın, teklif edilen maaşı duyunca isyan etti: Ben boşuna mı okudum?

İş görüşmesine giden kadın, teklif edilen maaşı duyunca isyan etti
Santorini depremi Osmanlı arşivinden çıktı! Korkulan olursa tehlike büyük

Korkulan senaryo Osmanlı arşivinden çıktı
Milyonların aklındaki soru canlı yayında Nihat Hatipoğlu'na soruldu

Milyonlarca kişinin aklındaki soruyu küçük bir çocuk sordu
Kayda aldı, yetmedi bir de yayınladı! AVM tuvaletinde şaşkına uğratan olay

Yer: Ankara! Genç kızın AVM tuvaletinde yaptığına bakın

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.