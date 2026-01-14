Haberler

Serie A'da zirve yarışı veren Napoli'nin galibiyet hasreti üç maça çıktı

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde Napoli, sahasında Parma ile oynadığı maçta golsüz berabere kalarak üst üste üçüncü beraberliğini aldı. Napoli, 20. hafta karşılaşmasında 40 puana ulaştı.

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) Napoli, sahasında Parma ile 0-0 berabere kaldı.

Diego Armando Maradona Stadı'ndaki 20. hafta karşılaşmasında Napoli, Parma'yı konuk etti.

Napoli, maç boyunca üstün oynayan taraf olsa da girdiği pozisyonlardan faydalanamadı ve mücadele golsüz sona erdi.

Lider Inter'i takibini sürdüren Napoli, üst üste üçüncü beraberliğini alarak puanını 40 yaptı. Parma ise 22 puana yükseldi.

