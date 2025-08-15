Napoli, Türk yıldız Özder Özcan'ı transfer etti

Napoli, 18 yaşındaki santrfor Özder Özcan'ı satın alma opsiyonuyla kiralamak için Iğdır FK ile anlaşma sağlayarak transfer etti.

Transfer piyasasında sık sık Türkiye'ye yönelen İtalyan devi Napoli, bu kez çok sürpriz bir ismi kadrosuna kattı.

ÖZDER ÖZCAN'I RENKLERİNE BAĞLADI

Matteo Moretto'nun haberine göre; Serie A'nın son şampiyonu Napoli, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Iğdır FK forması giyen Özder Özcan'ı transfer etti. 1 hafta önce Hollanda temsilcisi Ado Den Haag'dan Iğdır FK'ye transfer olan 18 yaşında olan Hollanda doğumlu forvetin Türkiye macerası böylelikle çok kısa sürdü.

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA

Haberde, Napoli'nin Özder Özcan'ı satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığı belirtildi. Genç oyuncunun, İtalyan devinin Primavera yani genç takımında forma giyeceği, ilerleyen dönemlerde A takıma yükseleceği ifade edildi.

