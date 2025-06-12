Napoli, Kevin de Bruyne ile Sözleşme İmzaladı

Napoli, Kevin de Bruyne ile Sözleşme İmzaladı
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İtalyan ekibi Napoli, Manchester City'den ayrılan 33 yaşındaki Belçikalı oyuncu Kevin de Bruyne ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

İtalyan ekibi Napoli, Manchester City ile yollarını ayıran 33 yaşındaki Belçikalı oyuncu Kevin de Bruyne ile sözleşme imzaladığını duyurdu.

10 sezon boyunca Premier Lig ekiplerinden Manchester City forması giyen Kevin de Bruyne, yeni sezonda Serie A'da boy gösterecek. Napoli, tecrübeli orta saha oyuncusu ile 2+1 yılık sözleşme imzaladığını açıkladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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