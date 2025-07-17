Napoli, Hollandalı Noa Noell Lang'ı Transfer Etti
İtalya Serie A ekiplerinden Napoli, PSV'den 26 yaşındaki futbolcu Noa Noell Lang ile 2029-2030 sezonuna kadar sözleşme imzaladı. Geçen sezon 44 maçta 14 gol atan Lang'ın transferi ile birlikte, Napoli Galatasaray'da kiralık oynayan Victor Osimhen'i kamp kadrosuna çağırmadı.
İtalya Serie A ekiplerinden Napoli, Psv'den Hollandalı futbolcu Noa Noell Lang'ı transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki futbolcu ile 2029-2030 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu.
Hollandalı futbolcu, geçen sezon PSV formasıyla tüm kulvarlarda 44 maçta 14 gol kaydetti.
Diğer taraftan Napoli, geçen sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Nijeryalı santrfor Victor Osimhen'i kamp kadrosuna çağırmadı. Sarı-kırmızılı ekip, Osimhen'in transferi için Napoli ile görüşmelerini sürdürüyor.
Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor