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Napoli, Galatasaray'ın tarihi teklifini 1 saniye bile düşünmeden reddetti

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Galatasaray, Victor Osimhen'in bonservisini almak için Napoli ile görüşmelere başladı. Ancak İtalyan kulübü, Galatasaray'ın 65 milyon euroluk tarihi teklifini reddetti. Napoli, Osimhen'in serbest kalma bedelinin ödenmesini tek yol olarak gösterdi. İtalyan basınına göre, Napoli, Osimhen için 1 euro bile indirim yapmayı düşünmüyor.

Süper Lig devi Galatasaray, Victor Osimhen'in bonservisini almak için Napoli ile masaya oturdu.

65 MİLYON EUROLUK TARİHİ TEKLİF REDDEDİLDİ

Corriere dello Sport ve La Repubblica'da yer alan haberlere göre; Galatasaray, Victor Osimhen için Napoli'ye 65 milyon euroluk tarihi bir teklif yaptı. Napoli ise bu teklifi geri çevirdi ve Osimhen'in sözleşmesinde yer alan serbest kalma bedelinin ödenmesinin transfer için tek yol olduğunu belirtti.

1 EURO BİLE İNDİRİM YAPMIYORLAR

Haberin detayında; Osimhen'in bir önceki sözleşmesinde serbest kalma bedelinin 120 milyon euro olduğu ve sözleşme uzatabilmek için bu rakamda indirim yapıldığı, İtalyan devinin daha fazla indirimi hiçbir koşulda düşünmediği kaydedildi.

75 milyon euro'luk rakamın sadece Galatasaray için olduğu, sarı kırmızılılar 6 milyon euro kiralama bedeli ödediği için şu an geçerli olan 81 milyon euro bedelin diğer kulüpler için var olduğu kaydedildi. Haziran ayında ise Osimhen'in serbest kalma bedelinin tüm kulüpler için 75 milyon euro olacağı yazıldı.

SATIŞ İÇİN ACELE ETMİYORLAR

Napoli Başkanı Aurelio de Laurentiis'in Osimhen için tok satıcı olduğu ve indirim yapmayacağı, performansını yakından takip ettiği ve yaz aylarına kadar beklemeye karar verdiği kaydedildi. Kvaratskhelia'nın 70 milyon euro'luk satışının da kulüp kasasını rahatlattığı ve bu nedenle Osimhen'in satışında acele etmediği ifade edildi.

Napoli, Galatasaray'ın tarihi teklifini 1 saniye bile düşünmeden reddetti
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (25)

Haber YorumlarıMEHMET K.:

Paranız yetmiyorsa Hakan Şükürü arayın Arif Erdem le beraber Rahmetli dedenizden kalan miraslarla alırsınız. Şampiyonluklarınızı aldığınız gibi. Şike yok 8-0 Ankara, Denizli'de kayıtlara geçmeyen 1 milyon dolar. Arif yürürken aldığı penaltılar gibi. Annenizin ak sütü gibi helal.

Yorum Beğen78
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Haber YorumlarıAhmet Bayram:

almayın salak mısınız. 1 sezon sonra Türkleşecek o da. elinizde patlar. demedi demeyin

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Haber Yorumlarıharun yakar:

Bankalar halkın boğazına çöküp para alırken bunların borcunu hükümet eli ile siliyor. Harcayın memleketin parasını harcayın .

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Haber Yorumlarımardinli yiğit:

tamam önümüzdeki yıl içinde kiralayalım sonra zaten miadı dolar

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Haber Yorumlarıilker oymak:

Bu Adamı Kesin Almamız Lazım Kesin

Yorum Beğen7
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Haber YorumlarıErcan Sönmez:

Ya her maçta üç net pozisyonu harcayan birine 20 milyon çok çok fazla. Galatasaray'ın en büyük sıkıntısı hoş atamama problemi. İcardiden bir cacık çıkmaz artık. Ahmet kutucu ayakta bile duramıyor, Batsuhai, oyun oynamaktan aciz. Osimen, savunmayı iyi yıpratıyor, gol atmaya çalışıyor, kafa toplarını çok kötü kullanıyor, çok fazla ofsayta takılıyor, çok kolay olan pozisyonları kaçırıyor ve zorlarını atıyor. Nasıl çözülecek bilmiyorum. Ama Galatasaray, son kaç maçtır oynadığı şekilde devam ederse ne Avrupa'da ne de ligde başarı elde edemez.

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Haber YorumlarıVlkn Shn:

Troll haber gs kiralık hariç oyuncu alamaz

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Haber YorumlarıBlackened:

TFF nin sözde harcama limiti var ve bu adamlar 65 milyon euro teklif ediyor?? Himmet parası mı bu acep?

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Haber YorumlarıMelike Taştan:

Alınmamalı gerek yok. 15-20 milyon Euro luk iyi bir transfer daha iyi olur

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Haber YorumlarıDağıstan:

Tek kişiye bağlanmak nedir ya . Koca takımı ! bir kişi sürükler diyorsanız , yanılırsınız. Şekilde görüldüğü gibi..

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