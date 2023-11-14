Napoli'de Igor Tudor sesleri

Napoli'de teknik direktör Rudi Garcia'nın görevine son verileceği ve yerine Igor Tudor'un getirileceği iddia edildi.

İtalya Serie A'nın son şampiyonu Napoli, teknik direktör Rudi Garcia ile yolları ayırıyor. Napoli'de Garcia'nın yerine koltuğa Igor Tudor'un oturması bekleniyor.

TUDOR'U TAKIMIN BAŞINA GETİRECEKLER

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, Rudi Garcia ile yolları ayırdığını kısa süre içinde açıklayacak olan Napoli, Igor Tudor'u takımın başına getirecek.

ANLAŞMA 1 YILLIK

Napoli'nin Igor Tudor ile 1 yıllık anlaşmaya vardığı belirtildi. Son şampiyon Napoli, İtalya Serie A'da geride kalan 12 haftada 21 toplayarak 4. sıraya yerleşti.