Napoli Başkanı De Laurentiis: 23 yaşından sonra futbolcular milli takıma çağrılmamalı

İtalya Serie A'nın köklü kulüplerinden Napoli'nin başkanı Aurelio De Laurentiis, futbol dünyasında yeni bir tartışma çıkaracak açıklama yaptı.

"FUTBOLCULAR 23 YAŞINDAN SONRA MİLLİ TAKIMDA OYNAMAMALI"

İtalyan-Amerikan Vakfı'nın 50. yıl dönümünde konuşan De Laurentiis, 23 yaşından büyük futbolcuların milli takıma çağrılmaması gerektiğini söyledi. De Laurentiis, "Futbolcular 23 yaşından sonra milli takımda oynamamalı. Böylelikle yeni yetenekleri keşfedersin. Yaşı ilerlemiş oyuncuları milli takımlarda sakatlıktan da koruruz. 30-35 yaşında bir futbolcuyu milli takımda oynatıp sakatlık yaşarsanız, ligleri yerle bir etmiş olursunuz." ifadelerini kullandı.

"LİGLERİN KURALLARINI DEĞİŞTİRMENİN ZAMANI GELDİ"

Futbolda köklü değişiklikler yapılması gerektiğini savunan De Laurentiis, "Futbolun üst düzey yöneticileri, rahat pozisyonlarını kaybetme korkusuyla değişime gitmek istemiyor. Ancak liglerin kurallarını ve formüllerini değiştirmenin zamanı geldi." dedi.