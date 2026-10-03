Haberler

Nanbudo'da iki altın kazanan 14 yaşındaki Kamal olimpiyat şampiyonluğunu hedefliyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Nanbudo'da iki altın kazanan 14 yaşındaki Kamal olimpiyat şampiyonluğunu hedefliyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

14 yaşındaki Beyazıt Kamal, İstanbul'da düzenlenen 8. Nanbudo Dünya Şampiyonası'nda iki altın madalya kazanarak dünya şampiyonu oldu. Amcası ve antrenörü Hamza Kamal yönetiminde hazırlanan sporcu, hedefinin olimpiyat şampiyonluğu olduğunu söyledi.

8. Nanbudo Dünya Şampiyonası'nda iki altın madalya kazanan 14 yaşındaki sporcu Beyazıt Kamal, kariyerine olimpiyat şampiyonluğunu da eklemek istiyor.

İstanbul'da 25-26 Eylül'de Hadımköy Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada gençler kategorisinde mücadele eden Kamal, Combat Balance ve Kumite branşlarında altın madalya kazanarak dünya şampiyonu oldu.

Yaklaşık 6 yıldır spor yapan Kamal, AA muhabirine, şampiyonaya amcası ve antrenörü Hamza Kamal yönetiminde hazırlandığını söyledi.

Başarısında amcasının büyük payı olduğunu belirten Kamal, "Antrenörüm ve aynı zamanda amcam. Bana çok destek çıktı. Bütün günüm onunla geçti, çalışmalarımı onunla yaptım. Onun sayesinde buralara geldim." dedi.

Müsabakalarda izlediği sporcuların hareketlerini gözlemleyerek kendisini geliştirdiğini anlatan Kamal, bundan sonraki hedefinin olimpiyat şampiyonluğu olduğunu vurguladı.

Kamal, "Hedefimiz olimpiyatlar. Olimpiyatlarda birinci olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

İleride amcası gibi antrenör olmak istediğini dile getiren genç sporcu, akranlarına spor yapmaları ve kötü alışkanlıklardan uzak durmaları çağrısında bulundu.

6 yıldır emek veriyoruz

Beyazıt Kamal'ın amcası ve antrenörü Hamza Kamal da yaklaşık 6 yıldır yoğun şekilde çalıştıklarını söyledi.

Karate, kung fu ve judo gibi farklı branşlarda çalışmalar yaptıklarını belirten Hamza Kamal, "Altı yıldır emek veriyoruz. Bugünlere geldik, şükürler olsun. Amcası ve antrenörü olarak onunla gurur duyuyorum." diye konuştu.

Beyazıt'ın bundan sonraki hedefinin önce kung fu branşında başarılı olmak, ardından olimpiyatlara katılmak olduğunu aktaran Hamza Kamal, gençleri spora yönelmeye davet etti.

Hamza Kamal, "Gençleri spora teşvik ediyoruz. En önemlisi gençler spor yapsın. Her yerde spor diyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
Bu haber 6 sitede yayınlandı.
AK Partili vekil Serkan Bayram canlı yayında patladı: Fatma Betül yesin diye mi?

AK Partili vekil canlı yayında patladı: Fatma Betül yesin diye mi?
Fon krizinin ortasında çarpıcı veri! Bankalardaki para rekor seviyeye çıktı

Fon krizinde çarpıcı veri! 15 günde 545 milyar TL'lik sıçrama
İrlandalı taraftarlar Filistin bayraklı tenis toplarıyla İsrail'i protesto etti

Maç durdu, herkes ayakta alkışladı! Görevliler bile şok oldu

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şarkıcı Simge sahnede kendinden geçti

Ne yapıyorsunuz Simge Hanım?

Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş gözaltına alındı

6 ay önce başkanlık koltuğuna oturmuştu! Murat Güneş gözaltına alındı
Bakan Gürlek açıkladı: 7 faili meçhul dosyada 8 cinayet daha aydınlatıldı

7 faili meçhul dosyada 8 cinayet daha aydınlatıldı! İşte o isimler
Filmleri aratmayan soygun girişimi! Duvarı delip kasaya ulaştılar ama altınlara dokunamadılar

Duvarı delip kasaya ulaştılar ama altınlara dokunamadılar
Fon soruşturmasında 20 kişi daha tutuklandı, toplam sayı 85'e yükseldi

20 kişi daha tutuklandı, sayı 85'e yükseldi! İşte isim isim tam liste
Aleyna Çakır davasında gerekçeli karar açıklandı! Mahkeme: Aklında olmayan intihar fikrini Ümitcan Uygun oluşturdu

Son gece mesajları incelendi! İntihar fikrini o oluşturmuş
Flydubai uçağında kaptana baltayla saldıran yardımcı pilot için BAE'den açıklama: Terör eylemi girişimi

Pilotun kokpitteki baltalı saldırısı terör eylemi girişimi çıktı