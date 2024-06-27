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Naif yapısıyla bilinen Arda Güler'i hiç böyle görmediniz! Küfürleri peş peşe sıraladı

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A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 F Grubu'nun 3'üncü maçında Çekya'yı 2-1 mağlup etti. Maçın son düdüğü sonrası saha içerisinde büyük bir gerilim yaşandı. Kartların havada uçuştuğu olaylar sırasında sakin kişiliğiyle bilinen genç yıldızımız Arda Güler de sinirlerine hakim olamadı.

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası F Grubu'ndaki üçüncü maçında Çekya'yı 2-1 mağlup ederek gruptan çıkmayı başardı ve adını son 16 turuna yazdırdı. Volkspark Stadı'nda oynanan maçta Türkiye'nin gollerini 51. dakikada Hakan Çalhanoğlu ve 90+4. dakikada Cenk Tosun attı. Maçın ardından sahada büyük bir gerilim yaşandı.

ARDA GÜLER'İ ÇILDIRTTILAR

Olaylar esnasında Milli Takımımızın yıldızı Arda Güler'in de sinirlerine hakim olamadığı görüldü. Soucek ile bir tartışma yaşayan genç yıldız, o esnada sinirlerine hakim olamadı ve küfürleri peş peşe sıraladı. Maç sonu kaydedilen bir görüntüde dudak hareketlerinden Arda'nın küfür ettiği anlar saniye saniye kaydedildi.

KÜSTAH SÖZLER: ONLARI ZEHİRLEMEK İSTEDİM

Çekya-Türkiye karşılaşmasının sona ermesiyle birlikte olayların fitilini ateşleyen isim Chory, Çekya basınına olay açıklamalarda bulundu. Ferdi Kadıoğlu ve Orkun Kökçü ile gerilim yaşayan ve kırmızı kart gören 29 yaşındaki futbolcu, sahaya girmesinin nedenini "Sahaya biraz agresiflik katmak, onları zehirlemek istedim. Bundan hoşlanmayacaklarını biliyordum" sözleriyle açıkladı.

TARİHE GEÇEN KART SAYISI 18 SARI VE 2 KIRMIZI

Çekya - Türkiye maçının Rumen hakemi Kovacs, karşılaşma boyunca toplam 18 sarı kart ve 2 kırmızı kart çıkardı. A Milli Takımımızın 2-1'lik galibiyetiyle sona eren maç, Avrupa Şampiyonası tarihinin en çok kart çıkan maçı olarak tarihe geçti. Önceki rekor, toplam 10'ar kartla EURO 1996 (2 maç: Çekya - İspanya ve Çekya - Portekiz), EURO 2000 (İtalya - Hollanda) ve EURO 2016'ya (Portekiz - Fransa) aitti.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Spor

A Milli Futbol Takımı Arda Güler Hakim Futbol Yaşam Spor Haberler

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Yorumlar (10)

Mehmet Ikbal:

hangi nayiflikten bahsediyorsunuz çifrkefin teki kemaralara karşı oynuyor akşam sahada yokları oynuyor medyanın pof pof da bir yere kadar bu çocuk Madrid te onyacak karakterde dsiplinede sahip değil herşe gün ve gün ortaya çıkacak

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Turbo Levent:

ALPAY EMRE BELÖZ NEYSE BUDA O TAKIM

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İzmarit:

Arda Adamdır.

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Vatan Sever:

Rahat birakin su cocugu!!

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Cihans:

Walla agaza gelmwsin nasil profesyonel olabilecegini dusunsun bu haraketlet adami bozar efendilik her yerde kazanir

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Letgohesap null:

Çekler bilerek tahrik etti kart yesinler vs diye. Maç biter bitmez taraftara koşmamız lazımdı. Türkler çabuk gaza geliyor bu konuda.

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Yasar Unal:

Doğrudur. Kaybedecek bir şeyi olmadığından olsa gerek çekler sadece maç sonu değil maç içinde de pek çok çirkeflik yaptılar.

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Beşiktaşlı:

Damarlarımızda Türk kanı akıyor ağa, olacak o kadar

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Ben Bensiz:

Ardayı bırakın artık.

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Ertan:

Biz nasıl bir toplumuz be! Kendimizin olanı bile bozmak için yarışıyoruz. Onun için bizden bi şey olmuyor.

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