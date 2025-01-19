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Mustafa Dalcı: Kırmızı Kart Sonrası Denge Değişti

Mustafa Dalcı: Kırmızı Kart Sonrası Denge Değişti
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Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, Fenerbahçe'ye 4-0 kaybettikleri maç sonrası, kırmızı kart sonrası dengelerin değiştiğini belirterek Fenerbahçe'yi tebrik etti.

Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, Fenerbahçe'yi tebrik ederek, "Kırmızı karta kadar her şey çok doğruydu. Kırmızı karttan sonra dengeler değişti. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Adana Demirspor, evinde Fenerbahçe'ye 4-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Dalcı açıklamalarda bulundu. Dalcı, "Maça çok iyi hazırlanmıştık aslında. İlk yarı bir pozisyon hariç çok dengeliydi. İkinci yarıya da çok dengeli başladık. Fenerbahçe'nin hücum opsiyonlarını çok iyi biliyorduk. Onlara organizasyon şansı vermemiştik. Bunlar da oldu. Kırmızı karta kadar her şey çok doğruydu. Kırmızı karttan sonra dengeler değişti. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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